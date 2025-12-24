#Казахстан в сравнении
События

Полицейские сыграли в снежки с детьми: видео растрогало казахстанцев

полиция играет в снежки с детьми в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 13:19 Фото: Instagram/kaseke.talgatuly
В Казнете распространяется видео с полицейскими и детьми, играющими в снежки, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах дети сначала кидают снежки в патрульную машину в Астане, затем из нее выходят стражи порядка и начинается "операция снежки" с догонялками и криками мальчишек. Постановочное видео или нет, особо не важно, ведь радость и эмоции детей на нем были неподдельные. Да и полицейские получили удовольствие от такого досуга.

"Улыбающиеся лица детей – наше величайшее достижение. Сотрудники полиции делают все возможное, чтобы обеспечить благополучие детей и безопасное детство", – подписал видеомобилограф Қайсар Талгатулы.

Казахстанцев видео умилило:

  • Как классно, душевно. Разве такие добрые существуют?
  • Потрясающая сцена!
  • На таких сотрудников и держится все система наша.
  • Как это мило!
  • Самое милое видео за последние месяцы.
  • Очень круто. Дети счастливы. Удачной им дороги.
  • Низкий поклон вам.
  • Таким сотрудникам премию!!! Большие молодцы, сколько радости подарили детям.

Ранее алматинцев умилили сделанные с помощью ИИ кадры со снежным барсом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
