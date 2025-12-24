Полицейские сыграли в снежки с детьми: видео растрогало казахстанцев
В Казнете распространяется видео с полицейскими и детьми, играющими в снежки, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных кадрах дети сначала кидают снежки в патрульную машину в Астане, затем из нее выходят стражи порядка и начинается "операция снежки" с догонялками и криками мальчишек. Постановочное видео или нет, особо не важно, ведь радость и эмоции детей на нем были неподдельные. Да и полицейские получили удовольствие от такого досуга.
"Улыбающиеся лица детей – наше величайшее достижение. Сотрудники полиции делают все возможное, чтобы обеспечить благополучие детей и безопасное детство", – подписал видеомобилограф Қайсар Талгатулы.
Казахстанцев видео умилило:
- Как классно, душевно. Разве такие добрые существуют?
- Потрясающая сцена!
- На таких сотрудников и держится все система наша.
- Как это мило!
- Самое милое видео за последние месяцы.
- Очень круто. Дети счастливы. Удачной им дороги.
- Низкий поклон вам.
- Таким сотрудникам премию!!! Большие молодцы, сколько радости подарили детям.
Ранее алматинцев умилили сделанные с помощью ИИ кадры со снежным барсом.
