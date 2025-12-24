Полицейские сыграли в снежки с детьми: видео растрогало казахстанцев

В Казнете распространяется видео с полицейскими и детьми, играющими в снежки, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах дети сначала кидают снежки в патрульную машину в Астане, затем из нее выходят стражи порядка и начинается "операция снежки" с догонялками и криками мальчишек. Постановочное видео или нет, особо не важно, ведь радость и эмоции детей на нем были неподдельные. Да и полицейские получили удовольствие от такого досуга.

"Улыбающиеся лица детей – наше величайшее достижение. Сотрудники полиции делают все возможное, чтобы обеспечить благополучие детей и безопасное детство", – подписал видеомобилограф Қайсар Талгатулы.

Казахстанцев видео умилило:

Как классно, душевно. Разве такие добрые существуют?

Потрясающая сцена!

На таких сотрудников и держится все система наша.

Как это мило!

Самое милое видео за последние месяцы.

Очень круто. Дети счастливы. Удачной им дороги.

Низкий поклон вам.

Таким сотрудникам премию!!! Большие молодцы, сколько радости подарили детям.

