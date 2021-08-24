Резкий рост цен на нефть отмечен на лондонской бирже

Согласно данным лондонской биржи ICE, за последние два дня цены на нефть взлетели на 8%, практически полностью преодолев падение последних недель, передает zakon.kz.

По состоянию на 16:30 сорт Brent торгуется на уровне 69,5 доллара, WTI - 66,7 доллара. По сравнению с концом прошлой недели котировки выросли на пять долларов, - пишет lenta.ru.

Поводом для этого стало изменение ожиданий участников рынка относительно политики США. Глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в воскресенье, 22 августа, заявил о возможности пересмотра планов по ужесточению денежно-кредитной политики США. Ранее он высказывал противоположное мнение, однако распространение нового штамма коронавируса и рост числа заболеваний заставили его пересмотреть позицию.

В результате аналитики сходятся во мнении, что Федеральная резервная система откажется от планов по отказу от "печатания денег" еще на несколько месяцев. Прояснить ситуацию должно выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.