Финансы

Цены на серебристо-белый металл резко подскочили впервые за 17 лет

Платина, палладий , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 08:19 Фото: freepik
Цены на платину начали резкий рост в четверг, 18 декабря, обновляя многолетние максимумы на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики в США и опасениях дефицита драгметалла, сообщает Zakon.kz.

Как передает FashionNetwork, фьючерсы на платину в ходе торгов поднимаются на 2%, до 1 978 долларов за тройскую унцию (примерно 31 г). Это рекордное значение с 2008 года. С начала года драгметалл вырос в цене в 2,2 раза.

Палладий дорожает на 3,3% и торгуется на отметке 1 777 долларов за унцию, что является максимумом за три года.

Поддержку драгметаллам оказали возросшие ожидания по поводу дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Такие ожидания поддержали слабые данные по рынку труда, указавшие на рост безработицы в ноябре до 4,6% – максимума за четыре года.

Между тем Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) ожидает, что дефицит платины на мировом рынке в 2025 году составит 69 200 унций.

Ранее сообщалось, что еще один драгоценный металл довел свою стоимость до исторического максимума.

Аксинья Титова
