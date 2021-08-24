Техническую воду вынуждены пить жители Семея

В течение 20 лет жители целого микрорайона в Семее вынуждены пить техническую воду, непригодную даже для мытья, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

По словам жителей, она имеет соленый привкус. И, несмотря на это, некоторые все равно ее пьют.

Я уже 21 год здесь живу! Сколько я здесь живу, эта водокачка стоит. Приходится эту плохую воду пить! У каждого нет возможности привозить чистую воду из города, - утверждает жительница города Гульнара Малшыбаева.

Из-за отсутствия воды не могут построить и школу, в которой микрорайон остро нуждается. 1 сентября уже не за горами, а более 800 детей вынуждены посещать учебное заведение в 4 км от "Водного" в соседнем районе. Жители говорят, что чиновники знают о ситуации, но, чтобы не строить новое здание, искали разные причины.

Они все эти годы знали, что у нас есть специально выделенный участок с 1986 года под строительство школы на 600 мест, но всячески препятствовали строительству школы, объясняя нецелесообразностью, отсутствием воды, малым количеством детей и населения, - сказал житель города Михаил Филипов.

В местном акимате настроены оптимистично, хотя и не могут объяснить, почему люди столько лет пьют опасную воду. Говорят, что школу построят в следующем году, проект разрабатывается. Проведут и водопровод, только еще даже подрядчик не определился. Нужно еще и экспертизу пройти.

Проект внутриквартальной сети, подключение к водопроводу этой школы тоже предусмотрено. Уже магистральная часть построена, в этом году введена, у нас собственная станция есть, теперь заканчивается разработка проекта внутриквартальной сети водопроводов, - отметил заместитель акима Семея Димитрий Гариков.

Люди не верят обещаниям и планируют написать письмо акиму области Даниалу Ахметову.