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Жители Актау перекрыли улицу из-за отсутствия воды

Отчаянные жители Актау перекрыли улицу из-за отсутствия воды , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 20:14 Фото: lada.kz
В Актау жители дома №43 в 19-м микрорайоне 9 июля перекрыли автомобильную дорогу из-за отсутствия в их квартирах воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lada.kz, жильцы дома третий день сидят без воды – питьевой и технической. 

Из-за собравшихся образовалась пробка. На место прибыла полиция.


В пресс-службе Актауского городского акимата изданию сообщили, что отправят к жильцам дома компетентных представителей.

"Более подробную информацию администрация предоставит позже", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители этого микрорайона уже перекрывали дорогу из-за отсутствия питьевой воды 11 июня. 

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