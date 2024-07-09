Жители Актау перекрыли улицу из-за отсутствия воды

В Актау жители дома №43 в 19-м микрорайоне 9 июля перекрыли автомобильную дорогу из-за отсутствия в их квартирах воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lada.kz, жильцы дома третий день сидят без воды – питьевой и технической.

Из-за собравшихся образовалась пробка. На место прибыла полиция.





В пресс-службе Актауского городского акимата изданию сообщили, что отправят к жильцам дома компетентных представителей.

"Более подробную информацию администрация предоставит позже", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители этого микрорайона уже перекрывали дорогу из-за отсутствия питьевой воды 11 июня.

