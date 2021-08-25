Как будет организовано обучение в школах Алматы 

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на августовском совещании рассказал, как будет организовано офлайн-обучение в школах мегаполиса, сообщает zakon.kz.

В новом учебном году 287 школ города откроют двери почти для 300 тысяч учащихся. В первые классы пойдут более 30 тысяч детей.

Сагинтаев поручил Управлению образования совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля и Управлением общественного здоровья с 1 сентября осуществлять постоянный мониторинг обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в школах.

Также будет установлен контроль за проведением ежедневных профилактических мероприятий и оснащением школ необходимыми дезинфицирующими и другими средствами защиты.

Кроме того, разработан алгоритм действий в случае выявления заболевших детей в школах с последующим переводом их на дистанционное обучение. Управлению образования также поручено обеспечить качественную обратную связь с родительской общественностью, в том числе активизировать работу "телефонов доверия" и Call-центров всех организаций образования для консультирования родителей.

Одним из важных условий возвращения к традиционному формату обучения является вакцинация сотрудников сферы образования. На сегодня более 33 тысяч сотрудников, работающих в государственных организациях образования, за исключением имеющих медицинские противопоказания, 100% прошли вакцинацию, - сказал Сагинтаев.

До 1 сентября завершится вакцинация сотрудников частных организаций образования, провакцинировано уже более 10 тысяч человек, или 95%.

В преддверии нового учебного года усилены профилактические меры по обеспечению безопасности в школах и на прилегающих к ним территориях. Все организации образования на сегодня обеспечены системами внутреннего и наружного видеонаблюдения. В 239 организациях (33 детсада, 187 школ, 15 интернатов, 4 колледжа) эти системы уже подключены к Центру оперативного управления Департамента полиции.