Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
События

Когда в костанайских школах отменят "дистанционку"

, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 13:32
В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации школы Костаная вернут на очный формат обучения с понедельника, 8 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил городской отдел образования.

"Отдел образования сообщает, что в связи со снижением количества зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ и гриппом, а также стабилизацией эпидемиологической ситуации с понедельника, 8 декабря, обучение во всех организациях образования города Костаная будет возобновлено в очном (оффлайн) формате", – говорится в сообщении. 

5 декабря иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились к спасателям.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Занятия отменили в школах и колледжах Астаны
20:28, 18 февраля 2024
Занятия отменили в школах и колледжах Астаны
В столице школьников первой смены переводят на дистанционку
19:40, 07 декабря 2022
В столице школьников первой смены переводят на дистанционку
Учеников одной из школ Семея перевели на дистанционку
10:48, 23 октября 2023
Учеников одной из школ Семея перевели на дистанционку
