Когда в костанайских школах отменят "дистанционку"

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации школы Костаная вернут на очный формат обучения с понедельника, 8 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил городской отдел образования. "Отдел образования сообщает, что в связи со снижением количества зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ и гриппом, а также стабилизацией эпидемиологической ситуации с понедельника, 8 декабря, обучение во всех организациях образования города Костаная будет возобновлено в очном (оффлайн) формате", – говорится в сообщении. 5 декабря иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились к спасателям.

