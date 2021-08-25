Байбек посетил первый детский сад с кабинетом поддержки инклюзии

Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек в преддверии нового учебного года вместе с министром образования и науки Асхатом Аймагамбетовым посетил столичный детский сад "Қыз Жібек", где корпоративным фондом "Болашақ" был открыт первый в стране кабинет поддержки инклюзии, сообщает zakon.kz.

По словам почетного члена Попечительского Совета фонда "Болашақ", сегодня в Казахстане насчитывается более 160 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 35 тысяч детей с аутизмом. Поэтому одним из ключевых направлений работы фонда, которому в этом году исполнилось 10 лет, является проект по развитию инклюзивного образования "Каждый ребенок достоин школы".

За эти годы благодаря энтузиазму и неравнодушию болашаковцев в регионах было открыто и оснащено 59 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 43 кабинета поддержки инклюзии в 22 городах. Охвачено свыше 2 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, в том числе более 600 детей выведены из надомного обучения. Создано 420 новых высококвалифицированных рабочих мест в сфере инклюзивного образования. 2 тысячи специалистов и родителей прошли специальное обучение. Для системного решения на уровне государства фондом внесено более 70 рекомендаций и поправок в законодательные акты, - сказал Бауыржан Байбек.

При этом он отметил, что эксперты фонда "Болашақ" также оказывают постоянную консультативную поддержку Фонду Нурсултана Назарбаева. Серьезным шагом является открытие фондом в прошлом году 16 кабинетов поддержки инклюзии в 8 регионах, а также планируемое до конца следующего года строительство еще 8 современных и просторных центров с внедрением последних передовых технологий для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

Поддержка детей с особыми потребностями является одним из приоритетов инициированного Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым еще 7 лет назад проекта "Кедергісіз келешек – Будущее без барьеров" и предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!", озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Так, реализуя принцип "Равные возможности – всем детям", до 2025 года поставлена задача по внедрению инклюзивного образования в колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций, - подчеркнул первый зампред партии.

Кроме того, сообщается, что партия будет добиваться увеличения количества реабилитационных центров и внедрения госзаказа по психолого-педагогической и коррекционной поддержке детей с особыми потребностями. Потерявшие кормильца дети будут одновременно получать 2 пособия – по инвалидности и по потере кормильца. Также для детей с особыми потребностями будет обеспечена непрерывность очереди на жильё после достижения совершеннолетия.

В целом, в рамках предвыборных обязательств в ближайшие 5 лет будет продолжена адаптация еще 22 тысяч объектов социальной инфраструктуры для людей с особыми потребностями. Для работодателей, не выполняющих квоту по трудоустройству, будут введены компенсационные выплаты с направлением на создание рабочих мест для людей с особыми потребностями.

Nur Otan, как партия реальных дел и ясных целей, обеспечит реализацию всех своих предвыборных обещаний. Для этого по поручению Лидера партии сегодня по-новому выстроена вся необходимая партийная инфраструктура: реализуются 217 дорожных карт с конкретным закреплением ответственных депутатов и руководителей, создана региональная система из более 1,7 тысяч общественных советов с участием более 12 тысяч активных граждан и др. Уже в ближайшее время на местах будут проведены соответствующие выездные встречи для проверки качества исполнения предвыборной программы и наказов граждан, - заключил Бауыржан Байбек.