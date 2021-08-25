Причины потери Крыма назвали в Украине

Бывший президент Украины Леонид Кучма рассказал, почему страна потеряла Крым, передает zakon.kz.

Он уверен, что главной причиной стало бездействие украинских властей в 2014 году, сообщает издание "Украинская правда".

Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению, – сказал политик.

В интервью изданию экс-президент также отметил, что если бы Украина не начала "сопротивляться", то прекратила бы существовать как государство. Вместо нее "была бы одна большая Малороссия", добавил Кучма.

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Леонид Кучма также рассказал, что за годы своего пребывания на посту главы государства наиболее сложные международные переговоры у него были с российским коллегой Владимиром Путиным. В качестве одного из примеров он привел спор вокруг косы Тузла в Керченском проливе.

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