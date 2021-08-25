Женщину зажало в авто после ДТП

25 августа 2021, 16:05
Фото: Пресс-служба ГУ "РОСО МЧС РК"

Женщину зажало в автомобиле после ДТП, сообщает zakon.kz.

25 августа в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступил вызов на место ДТП. В поселке Райымбек Карасайского района на улице Суюнбая произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В одной из машин зажата женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ "РОСО МЧС РК".

На место происшествия выехала оперативная группа РОСО в количестве 6 человек.

Прибыв на место трагедии, спасатели обнаружили пострадавшую в тяжелом состоянии, с кровотечением и открытым переломом ноги.

Пассажирка была зажата между переднем сиденьем и приборной панелью. Приняв меры для остановки кровотечения, сотрудники РОСО при помощи гидравлического инструмента освободили женщину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в ведомстве.


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