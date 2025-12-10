#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Астане несколько человек пострадали в жутком ДТП: одного пассажира зажало между авто

Фото: Zakon.kz
Сотрудники МЧС 10 декабря деблокировали зажатого пассажира после ДТП с участием грузового и легкового автомобилей в Байконурском районе Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла на участке объездной трассы, в результате чего несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

По данным МЧС, прибывшие на место спасатели с применением гидравлического оборудования освободили пострадавшего, оказавшегося заблокированным в салоне легкового автомобиля, и передали его бригаде скорой помощи.

До прибытия подразделений МЧС другие пассажиры были извлечены очевидцами. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Четыре сотрудника путевой бригады станции Сарышаган погибли в результате несчастного случая на железной дороге при экстренном торможении грузового поезда.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
