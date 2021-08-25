В Алматы развитие эпидемии идет по пессимистическому прогнозу - Бекшин

Главный санитарный врач Алматы рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает zakon.kz.

Мегаполис продолжает находиться в "красной" зоне по матрице оценки эпидемиологической ситуации.

С 25 июня текущего года продолжается четвертая волна эпидемии, обусловленная "индийским" штаммом коронавируса. Пик четвертой волны пришелся на 12 августа. С 29 июля регистрируется порядка 1,5-1,6 тыс. случаев в сутки.

В июле заболеваемость развивалась по нарастающей с выходом на плато с первой недели августа: 1 неделя июля - 2843 сл., 2 неделя июля - 5324 сл., 3 неделя июля - 6397 сл., 4 неделя июля - 9852 сл., 1 неделя августа - 10 728 сл., 2 неделя августа - 10 529 сл., 3 неделя августа - 10 786 сл.

При этом всплеск положительных результатов ПЦР 18 августа (2847) и 19 августа (2318) был связан с ростом ПЦР-исследований с профилактической целью перед массовым выходом граждан на работу после отпусков, во время которых наряду с симптомными больными увеличился удельный вес бессимптомных форм КВИ с 5,5% в 13 - 17 числах августа до 6% 18-го и 7,5% 19 августа. Данная ситуация будет нарастать до начала учебного года по мере увеличения ПЦР-исследований с профилактической целью перед выходом основной части отпускников на работу, - подчеркнул Жандарбек Бекшин в своем докладе.

Вместе с тем отмечается снижение индекса передачи инфекции с 1,2 в начале августа до 1,03 к 25 августа, что предполагает начало спада волны эпидемии.

С учетом названных показателей развитие эпидемии происходит по пессимистическому прогнозу с регистрацией до конца августа еще 11 тыс. случаев КВИ - итоговая регистрация в августе месяце порядка 48 тыс. случаев - и сдвигом снижения КВИ ко второй половине сентября месяца, регистрацией до 10 тыс. случаев за весь месяц, - проинформировал главный санитарный врач.

По состоянию на 25 августа зарегистрировано 36 753 случая КВИ, что составляет 31% от всех случаев с начала года - 118 082. Суточный прирост вторую неделю остается на уровне 1,2%.

Нарастает удельный вес симптомных больных: 94,7% по сравнению с 94,2% на прошлой неделе.