В МНЭ назвали курс доллара при пессимистическом сценарии

Фото: Zakon.kz

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса 11 сентября 2025 года озвучил параметры пессимистического сценария развития экономики в ближайшие три года, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какой курс доллара закладывает МНЭ при пессимистическом сценарии социально-экономического развития страны. "При пессимистическом – 50 долларов, оптимистический – 70 долларов за баррель. Курс доллара 540, то при пессимистическом, по-моему, 560", – отметил Азамат Амрин. 11 сентября 2025 года в Минфине сообщили, что сократил расходы бюджета за счет представительских трат.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: