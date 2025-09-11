#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Общество

В МНЭ назвали курс доллара при пессимистическом сценарии

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 18:40 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса 11 сентября 2025 года озвучил параметры пессимистического сценария развития экономики в ближайшие три года, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какой курс доллара закладывает МНЭ при пессимистическом сценарии социально-экономического развития страны.

"При пессимистическом – 50 долларов, оптимистический – 70 долларов за баррель. Курс доллара 540, то при пессимистическом, по-моему, 560", – отметил Азамат Амрин.

11 сентября 2025 года в Минфине сообщили, что сократил расходы бюджета за счет представительских трат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Альназарова и Бейсембаев лично проверили, как питаются школьники по новому стандарту
Общество
19:00, Сегодня
Альназарова и Бейсембаев лично проверили, как питаются школьники по новому стандарту
Судья показал язык: сколько времени есть у Абинура Карабаева, чтобы обжаловать решение комиссии
Общество
18:08, Сегодня
Судья показал язык: сколько времени есть у Абинура Карабаева, чтобы обжаловать решение комиссии
В Павлодарской области значительно увеличится генерация электроэнергии
Общество
17:55, Сегодня
В Павлодарской области значительно увеличится генерация электроэнергии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: