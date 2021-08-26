В ООН назвали первую страну, где глобальное потепление стало причиной голода

ООН предупредила, что Мадагаскар рискует стать первой страной, где глобальное потепление стало причиной массового голода. Десятки тысяч местных жителей уже голодают из-за четырехлетней засухи, предает zakon.kz.

По оценкам ООН, от катастрофического голода страдают тридцать тысяч человек. Есть опасения, что число пострадавших может резко возрасти, поскольку в стране наступает традиционный "постный сезон" перед сбором урожая.

Это беспрецедентно. Эти люди ничего не сделали для того, чтобы вызвать изменения климата. Они не сжигают ископаемое топливо... и все же они несут на себе основную тяжесть изменений, - приводит lenta.ru слова Шелли Такрал из Всемирной продовольственной программы ООН.

Хотя на Мадагаскаре засухи случаются довольно часто, эксперты связывают нынешний продовольственный кризис именно с глобальным потеплением и ожидают, что эта проблема только усилится. "Во многих отношениях это можно рассматривать как очень весомый аргумент для изменения своего образа жизни, - заметил ученый из южноафриканского Кейптаунского университата Рондро Барималала.

Сейчас страна переживает самый засушливый за последние сорок лет период. Некоторые жители острова вынуждены есть насекомых, чтобы не умереть от голода.

Мы с детьми едим это каждый день уже восемь месяцев, потому что нам больше нечего есть, а дождей нет, чтобы мы могли собрать урожай с посевов, - пожаловалась мать четверых детей, показывая сотрудникам ООН саранчу.

Цены на рынке растут - в три или четыре раза. Люди продают свою землю, чтобы получить деньги на еду, - добавила сотрудница благотворительной организации SEED Цина Эндор. Ее коллега Ломба Хасоавана рассказал, что раньше многие фермеры ночевали на полях, чтобы защитить посевы от голодающих. Сейчас это стало слишком опасно.