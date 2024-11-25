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Какие страны уйдут под воду первыми из-за глобального потепления

Повышенный уровень воды, какие города уйдут под воду , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 12:18 Фото: Tuvalu Coastal Adaptation Project (TCAP)
Одной из ключевых тем климатической конференции ООН СОР29 в Баку стало повышение уровня Мирового океана. Это может привести к тому, что некоторые островные страны рискуют уйти под воду, сообщает Zakon.kz.

Член парламента Фиджи Иниа Батикото Серуирату рассказал NEWS.ru, что сильнее "большая вода" угрожает маленьким островным государствам Тихого океана, таким как Кирибати, Тувалу и другим. Эти острова плоские, без гор и холмов, следовательно, повышение уровня воды приведет к затоплению этих территорий.

"Большинство островных государств Тихого океана – это атоллы. Они наиболее уязвимы, когда речь идет о повышении уровня моря. Это Кирибати, Тувалу и, конечно, несколько других. К сожалению, на некоторых из них вся земля плоская", – сказал Серуирату.

В свою очередь, директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов объяснил, что в ближайшем будущем уровень океана, по различным прогнозам, может повыситься от 2,5 до 5 и более метров. Насколько быстро это произойдет, сказать сложно, но это точно вызовет катастрофические последствия.

"Яркий пример – Бангладеш. Большая часть территории этой страны располагается на высоте лишь нескольких метров над уровнем моря. Моделирование показывает, что увеличение уровня воды всего лишь на один метр приведет к затоплению 10% площади государства. Десятки миллионов местных жителей – потенциальные климатические беженцы. И это произойдет через 50–60 лет при нынешней скорости подъема уровня воды, но он постоянно растет", – заявил эколог.

По его словам, под угрозой находятся и некоторые европейские страны – Нидерланды, Дания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония. Там есть польдеры – прибрежные низменности, расположенные ниже уровня моря и защищенные от него валами, дамбами. Круглосуточно десятки насосных станций откачивают воду из дренажных систем для того, чтобы на осушенных плодородных землях можно было вести сельское хозяйство.

Пукалов отметил, что повышение уровня Мирового океана связано с глобальным потеплением. Это происходит по двум основным причинам – из-за теплового расширения воды и таяния ледников по всей Земле.

"Скорость подъема уровня воды, на первый взгляд, небольшая, порядка 17 см за весь 20-й век. Но этот процесс набирает обороты. Только за последние 30 лет уровень Мирового океана поднялся на 15 см", – объяснил эколог.

С учетом того, что в полярных широтах скорость увеличения температуры в 3,5 раза выше, можно прогнозировать, что и таяние льдов ускорится. Для примера он привел ледник Месяцева (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Еще 10 лет назад его площадь составляла больше 50 га, а в ноябре 2024 года пришло сообщение, что он полностью растаял.

Как решить проблему

По мнению Иниа Батикото Серуирату, решить проблему можно, только если объединить усилия стран, находящихся в опасности, и крупных держав.

"Все зависит от глобальных усилий по сокращению выбросов углекислого газа. Крупные страны должны сократить использование ископаемого топлива или перейти от грязного топлива к чистой энергии. Мы, жители Тихоокеанского региона, тоже делаем свое дело в плане смягчения последствий", – сказал он.

Серуирату добавил, что серьезной проблемой для жителей стран, оказавшихся под угрозой затопления, также является адаптация к изменениям климата. Он считает, что необходимо найти новые способы остановить повышение уровня воды в море, чтобы сохранить культуры народов стран Тихоокеанского региона.

Отметим, что на мероприятии в Баку эксперты также обсудили ситуацию с Каспийским морем, которое продолжает мелеть. 

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