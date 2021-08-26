К 30-летию закрытия ядерного полигона открылась выставка Карипбека Куюкова в Караганде

Известный художник и активист антиядерного движения Карипбек Куюков представил выставку, посвященную 30-летию закрытия Семипалатинского полигона.

По данным акимата Карагандинской области, экспозиция открылась в Доме дружбы Караганды.

В своих работах я отразил крик души. Ведь я и мои родители – это живые свидетели ядерных испытаний. Егиндыбулак, в котором я родился и вырос, находится буквально в ста километрах от полигона. Я помню, как в детстве родители часто ездили в Семипалатинск. Тогда зачастую они сокращали себе путь через степь. Естественно, все это отразилось на нас, – рассказал Карипбек Куюков. – Через свои картины я хочу донести до людей понимание опасности ядерного оружия. Представьте, если оно попадет в руки террористов? Поэтому антиядерное движение – это вся моя жизнь.

В Доме дружбы также провели в режиме онлайн круглый стол "Казахстан без ядерного оружия – страна мира и согласия" с участием общественных деятелей, ученых, активистов этнообъединений и молодежного движения "Жаңғыру жолы". Встречу организовало КГУ "Қоғамдық келісім" управления внутренней политики области.

В этом году мы отмечаем 30-летие независимости нашей страны. Отрадно, что эта дата совпала с 30-летием отказа от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 29 августа 1991 года Елбасы Нурсултан Назарбаев положил конец ядерным взрывам, принесшим бесчисленные страдания, и прославил всему миру независимую Республику Казахстан в качестве миролюбивой страны, – отметил руководитель Управления внутренней политики Карагандинской области Ерлан Кусаин. – Мы все должны помнить и понимать, какие роковые последствия были после взрывов атомных бомб. Ядерные эксперименты отразились на Семипалатинской, Павлодарской и Карагандинской областях. В результате взрывов пострадали миллионы наших граждан, а радиоактивные осадки уничтожили флору и фауну. Все это нельзя забывать.

29 августа – особенная дата не только для казахстанцев, но и для всего мирового антиядерного сообщества. Напомним, первое испытание на Семипалатинском полигоне проведено 29 августа 1949 года. А 42 года спустя в этот же день полигон был официально закрыт указом Президента Казахской ССР Нурсултана Назарбаева. С 2010 года 29 августа отмечается как Международный день действий против ядерных испытаний.