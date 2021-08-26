Австралийские ученые считают, что прием антибиотиков влияет на продолжительность жизни, передает zakon.kz.

Как выяснили исследователи, восстановление микрофлоры кишечника после курса антибиотиков связано со снижением продолжительности жизни у мышей. Работа ученых опубликована в журнале Cell Reports.

Специалисты изучали долгосрочные эффекты от введения мышам антибиотиков на раннем этапе жизни. Наблюдали за подопытными от начала приема препаратов – ампициллина и неомицина – вплоть до преклонного возраста (102 недель).

Антибиотики серьезно сокращали разнообразие микробиома, после чего кишечник заселялся, как правило, одним из двух наборов микробиоты, обозначенных исследователями как PAM I и PAM II соответственно.

B ходе исследования, у мышей с PAM II в дальнейшем наблюдалась повышенная устойчивость к инсулину, что указывает на нарушения обмена веществ и усиление воспалений в различных тканях, в том числе в печени и мозге. Сокращалась у них и выработка антител после вакцинирования от гриппа. Эти мыши умирали примерно в два раза быстрее собратьев с PAM I – даже притом, что в обоих случаях состав кишечного микробиома впоследствии возвращался к норме.

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Результаты [исследования] говорят о том, что тот тип микробиома, который заселяет кишечник после [введения] антибиотиков обладает возможностью перепрограммирования иммунной системы млекопитающих с длительными последствиями, в том числе и для продолжительности жизни, – отметил ведущий автор исследования, профессор Университета Флиндерса Дэвид Линн.