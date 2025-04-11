В Таразе два человека скончались после уколов антибиотика в процедурном кабинете

В Таразе зафиксированы два смертельных случая после введения инъекций антибиотика в частных процедурных кабинетах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 апреля телеканал "КТК", оба инцидента произошли с разницей в несколько дней. В обоих случаях пациенты обратились за помощью из-за незначительных недомоганий. Вскоре после внутримышечной инъекции популярного антибиотика им стало резко плохо, и медики констатировали смерть от анафилактического шока.

Первый погибший, 29-летний сотрудник КТЖ Исламбек Усенов, перед поездкой обратился в процедурный кабинет из-за боли в горле. По словам его отца, мужчине сделали капельницу, а затем –укол, вызвавший шоковую реакцию. Назначение врача, как позже выяснилось, отсутствовало.

"Я требую закрыть такие процедурные кабинеты – и этот тоже! Они все действуют, как показали проверки, без лицензий. Они должны быть наказаны за смерть моего сына. А он до сих пор работает и так же принимает пациентов, которые так же могут скончаться от их действий", – заявил отец погибшего Темирхан Усенов.

Владелица кабинета Адиля Акылова заявила, что персонал пытался оказать экстренную помощь до приезда скорой. По ее словам, ответственность лежит и на фельдшерах, которые "потеряли время".

"Есть видео, где он был живой. Он шевелился. Реанимационная бригада должна была приехать. Ошибка скорой, да! Потеряли время, приехали девочки, начали разматывать ЭКГ. Зачем ЭКГ? Вставай, делай кислород, все возможное! Мы позвонили, сообщили, что реакция идет на цефтриаксон. Мы ему вначале вообще отказывали", – сообщила она.

Через пять дней аналогичная ситуация произошла во втором частном кабинете. 50-летний Ерлан Атабеков пришел за медицинской помощью вместе с супругой. После инъекции мужчина скончался на месте.

"Судебно-медицинская экспертиза доказала, что мой супруг умер от анафилактического шока. Сейчас я вдова, осталась с двумя маленькими детьми. Мы пришли вдвоем, и я, получается, забрала его тело. И сколько месяцев ходим, да, с дядькой, и никак не можем добиться справедливости. Я хочу, чтоб все лица были уже наказаны", – рассказала вдова умершего Мульдыр Мекемтас.

По ее словам, медсестры не знали, как действовать при острой аллергической реакции.

В настоящее время в Таразе начались проверки частных процедурных кабинетов. Времена активного открытия подобных заведений пришлись на пандемию, когда спрос на медицинские услуги резко вырос. Ряд учреждений уже приостановили работу.

"Проводить инъекционные процедуры, то есть внутримышечные, внутривенные инъекции, согласно полученной лицензии, эти кабинеты не имеют права", – заявила и.о. заместителя руководителя департамента Комитета медико-фармацевтического контроля по Жамбылской области Гульмира Базарханова.

Полиция возбудила два уголовных дела по статье "Незаконная медицинская деятельность, повлекшая по неосторожности смерть человека".