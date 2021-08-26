Елбасы - Байбеку: Следует продолжить работу с людьми

Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшей реализации предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!", а также итоги первых прямых выборов сельских акимов.

В текущем году партия провела несколько серьезных кампаний: мы приняли участие и победили на выборах в Мажилис Парламента, также впервые в истории состоялись выборы сельских акимов. Центральным аппаратом и филиалами партии на местах была проведена большая работа. В ноябре планируется проведение расширенного заседания Политического совета партии. На нем необходимо будет отметить работу активных партийцев, отличившихся по результатам проведенных кампаний, - сказал Елбасы.

Председатель партии Nur Otan указал на необходимость продолжения работы с населением, а также важность обеспечения контроля за реализацией предвыборных обещаний.

Следует продолжить работу с людьми. Важно знать их проблемы, доводить до органов исполнительной власти и обеспечивать соответствующий контроль их решения. Необходимо продолжать укреплять авторитет нашей партии, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Байбек доложил о результатах выборов сельских акимов, отметив активное участие членов Nur Otan и электората в этом процессе.

По итогам прямых выборов сельских акимов представители нашей партии победили в 86% округов. По линии партии 35% - новые лица. В целом корпус акимов обновился на 50%. Средний возраст - 46 лет, женщин - 11%, молодежь - 14%, - сказал первый заместитель председателя Nur Otan.

По информации Байбека, с начала года в общественные приемные партии обратилось более 103 тысяч человек, проведено 20 тысяч приемов граждан. Также на партийный контроль в регионах взято свыше 4,5 тысячи острых социальных вопросов, поступивших по линии общественных советов.

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву также был представлен отчет об исполнении предвыборных индикаторов, информация о предпринимаемых партией мерах по поддержке молодежи и социально уязвимых слоев населения, а также о деятельности по обеспечению партийного контроля в регионах.

В завершение встречи Елбасы поручил Центральному аппарату и региональным филиалам партии обеспечить качественную подготовку к проведению расширенного заседания Политического совета.