Стало известно о 32 пострадавших при взрыве в Жамбылской области

На месте работают 16 бригад скорой медицинской помощи, передает zakon.kz.

Как известно, в воинской части Министерства обороны, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа 2021 года около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области, - рассказали в пресс-службе акимата региона.

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Ликвидация очага возгорания продолжается.

К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра, генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева. Рядом с данным объектом находятся населенные пункты Үшбұлақ (120 жителей), Жібек жолы (500 жителей), Қайнар (85 жителей) Байзакского района, которые на данный момент эвакуированы. Для тушения пожара задействовано 12 ед. техники и 42 сотрудника ДЧС, а также восемь сотрудников и две ед. техники от войсковой части, - отмечается в сообщении.

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Как уточняется, на место происшествия направлено 16 бригад скорой медицинской помощи, по предварительным данным, по состоянию на 21.00 пострадали семь человек, которых везут в медучреждения.

По поручению руководителя созданного оперативного штаба - акима области Сапарбаева - на данный момент проведена эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов.

От акимата Жамбылской области на место происшествия направились ответственные лица во главе с заместителями главы региона Мамаевым Т.Ш., Карибек Д.Ж. Просим жителей города Тараз не выходить из дома и к окнам не приближаться. Дополнительная информация будет сообщена позже, - резюмируется в сообщении.

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Также ситуацию прокомментировали в ДЧС.

26.08.2021 года в 19.10 поступило сообщение о том, что произошло возгорание склада боеприпасов в/ч №28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны РК, расположенной в селе Кайнар Байзакского района.

Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии менее километра. Началась эвакуация населения. Горит склад боеприпасов размером 41 на 17. Имеется информация о двух больших взрывах и одном пострадавшем сотруднике ДЧС области (данные сотрудника уточняются), - говорится в сообщении.

По сигналу тревоги поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога, перекрыты. Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднен из-за взрыва и пожара. Эвакуируется население близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов, - отметили в ДЧС.

Перекрыты автодороги "Алматы-Тараз" тремя экипажа ДПС области, "Тараз-Алматы" - пятью экипажами.

По данным ДЧС, в городскую больницу №1 Тараза с различными ранениями поступили 32 человека (анкетные данные уточняются).