Около 30 сотрудников ДЧС и военнослужащие ранены - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в регионе, передает zakon.kz.

В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра внутренних дел. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения, - написал Токаев в Twitter.

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Также отмечается, что на место происшествия вылетел борт военно-транспортной авиации ВВС с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям, заместителем министра обороны и комиссией оборонного ведомства.

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Возбуждено уголовное дело. Мобилизованы подразделения МЧС, МВД, МЧС. Временно приостановлено железнодорожное сообщение, - пишет Президент.