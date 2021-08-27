Скачок напряжения вывел из строя технику в целом микрорайоне

В Алматинской области жители шести многоэтажек в один миг лишились бытовой техники из-за скачка напряжения в электросети. Ущерб, по словам пострадавших, составляет миллионы тенге, сообщает zakon.kz.

Но люди не понимают, куда обратиться, чтобы возместить стоимость испорченного имущества, передает Первый канал "Евразия".

Я за этим компьютером работал в 12 часов. Отключился разок, включился и произошел взрыв в системном блоке.

Куралбек Картабаев с супругой с самого утра подсчитывают ущерб. Из-за скачка электроэнергии в их квартире вышла из строя вся техника. Сгорела в один момент. Повезло, что супруги в это время были дома, говорит мужчина.

Телевизор вышел из строя, холодильник, микроволновая печь. Еще года этому нет, теперь не работает. Кто ответственен, на кого жаловаться, я понятия не имею. У меня убытков примерно 800 000 тенге. житель ЖК Gres Park Куралбек Картабаев

Люди жалуются, что сбои были и ранее. Последняя авария оставила жителей не только без света, но и воды, которую жители ЖК получают из скважины. А бытовую технику теперь придется покупать многим. В многоэтажках проживает более 100 семей.

У меня сгорела стиральная машинка. Перебои у нас давно, потому что некачественно установлены электроприборы, которые прогорают, не выдерживают. Многие за свой счет устанавливают автоматы, которые держат. У нас нет таких. жительница ЖК Gres Park Жанна Ержанова

На встречу с возмущенными жителями пришла представитель управляющей компании. Женщина уверяет: скачок напряжения произошел вовсе не из-за неисправных приборов.

Идет стройка, копали эскаватором, они кабель задели. Сейчас устраняется, в течение двух-трех часов будет устранено. Я это застройщику все передам, и жители сами написали письмо. Также начальнику участка я все передала, объяснила. директор управляющей компании Сабира Татанова

Представители застройщика в телефонном разговоре отметили: пока письмо от жителей им не поступило. Чтобы возместить ущерб, для начала нужно выяснить, в чьей зоне ответственности причина аварии. Этим будет заниматься специальная комиссия, которую создадут сразу после обращения людей. Если вопрос не решится, пострадавшие намерены обратиться в суд.