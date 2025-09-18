Скачок напряжения и сгоревшая техника: можно ли взыскать убытки

У каждого из нас бывала ситуация, когда резко отключили электричество. Моргнул свет, и вдруг... тишина. Электроника молчит, холодильник хрипнул и замолк навсегда, телевизор погас, как звезда на Млечном пути. В воздухе запах паленой пластмассы и разочарования.

Что произошло? Все просто, где-то на линии "рвануло" напряжение, и вот ваш бытовой арсенал превратился в дорогостоящий металлолом. Возникает справедливый вопрос: кто виноват и можно ли взыскать убытки? Zakon.kz побеседовал с юристом и узнал детали.

В такой ситуации оказалась жительница Алматы, у нее произошел неприятный инцидент с электроэнергией. Ранним утром Алина проснулась от того, что робот-пылесос каждые 5-10 минут начинал пищать, что подключается к зарядке.

"Света не было, холодильник щелкал, но не запускался, в розетках наблюдались странности. При попытке сварить кофе из одной розетки пошел дым и появились искры. Пришлось полностью обесточить дом. Мы отключили все рубильники. Позже в чате микрорайона стало известно, что у многих сгорела техника", – рассказывает Алина.

К вечеру после восстановления питания выяснилось, что кофеварка, которая еще утром работала, больше не включается. Перегорели также адаптер и беспроводная зарядка. В целом, в отличие от соседей, семье повезло. Пострадало не так много техники. Поэтому они не стали обращаться в сервис, проводить экспертизу и подавать заявление на возмещение ущерба.

Но давайте разбираться, что делать в ситуации, когда ущерб большой?

Потребитель электрической энергии имеет право требовать возмещения реального ущерба, если техника была повреждена из-за недоставки или поставки некачественной электроэнергии. Это право закреплено в договоре с энергоснабжающей, энергопередающей или энергопроизводящей организацией, а также указано в статье 491 Гражданского кодекса и статье 19 Закона об электроэнергетике и указывается в Приказе министра энергетики Республики Казахстан "Об утверждении Типовых договоров электроснабжения от 23 октября 2017 года №356".

"Чтобы обосновать свою претензию, необходимо собрать максимум доказательств, подтверждающих, что именно перепад напряжения стал причиной повреждения имущества. Важно зафиксировать не только сам факт скачка напряжения, но и последствия: сгоревшие приборы, неработающую технику и т.п. Особенно важно подтвердить, что повреждение произошло не по вашей вине, например, не из-за неисправной проводки в квартире", – рассказывает юридический консультант Илья Князев.

Желательно составить акт о повреждении имущества в день инцидента с участием свидетелей, соседей, представителей КСК, управляющей компании или даже участкового.

Также рекомендуется получить заключение сервисного центра о неисправности техники, указав дату и предполагаемую причину, и оценить причиненный материальный ущерб. Если вызывались аварийные или коммунальные службы, следует сохранить все акты и подтверждения вызова.

Фотографии и видеозаписи также являются надлежащими доказательствами, особенно если на них указаны дата, время и можно достоверно определить, что они сделаны именно в вашей квартире. Однако если дело дойдет до суда, такие материалы нужно представить официально. Например, записав их на диск и передав через канцелярию суда. Пока что аудио- и видеофайлы невозможно представить суду через сервис "Судебный кабинет".

"Потребитель также имеет право требовать компенсацию морального вреда, если будет доказана вина организации. Размер такой компенсации определяется судом индивидуально и зависит от конкретных обстоятельств и последствий ущерба. Если же говорить об ущербе техники, стоит учитывать, что, согласно действующему законодательству, можно рассчитывать лишь на возмещение реального ущерба, который подтвержден в суде документально", – резюмирует юридический консультант Илья Князев.

Техника может очень легко пострадать из-за скачка напряжения. Иногда поломка происходит сразу, а иногда позже, как с кофеваркой и зарядкой. Чтобы избежать серьезных потерь, лучше заранее установить стабилизаторы и защитные устройства. А если техника все же вышла из строя, собирайте доказательства и не бойтесь требовать компенсацию. Закон на стороне потребителя.

Пусть ваше утро начинается с горячего кофе, а не с запаха дыма из розетки.