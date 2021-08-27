Взрывы в Жамбылской области: погибли четверо военнослужащих

Четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий взрывов в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Об этом во время брифинга сообщил министр обороны.

Четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий взрывов, - заявил Нурлан Ермекбаев.

Министр выразил соболезнования близким погибших.

26 августа в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области.

Читайте также:

Стало известно о состоянии пострадавших в Жамбылской области