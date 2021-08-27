Что известно о погибших при взрывах в Жамбылской области

В результате пожара на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области погибли четверо военнослужащих, сообщает zakon.kz.

Погибли двое военнослужащих по контракту сержант Мешінбай Марат Сайлауұлы, 1981 г.р., ефрейтор Жанболатов Руслан Журсинбаевич,1981 г.р., и служащий военизированной охраны гражданин Далибаев Оразбек Дайрабекович, 1969 г.р., - отмечено в сообщении МО РК.

Четвертый погибший - военный прокурор южного региона полковник Арман Капезов.

По данным ведомства, сержант Марат Мешінбай и ефрейтор Руслан Жанболатов с первых минут возгорания находились в составе пожарной команды воинской части, проводя тушение пожара. Находясь вблизи взрывов, они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев нес службу помощником начальника караула по охране склада и погиб от взрывов боеприпасов, выполняя свои обязанности, - уточнили в пресс-службе.

Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким погибших.

Со стороны оборонного ведомства будут приняты все меры по оказанию помощи семьям погибших, - говорится на сайте Минобороны.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Тараза и близлежащих к взрывам сел.