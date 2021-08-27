Зеленский перечислил свои успехи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил свои ключевые достижения в управлении Украиной, передает zakon.kz.

К успехам на должности главы государства политик отнес субъектность республики, развитие ее инфраструктуры, а также мощную армию, сообщает Lenta.ru.

Об этом глава Украины рассказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Субъектность

Среди трех главных достижений, на посту президента, Зеленский выделил движение страны к субъектности – самостоятельной жизни, при которой на политику страны не влияют внешние игроки. Неправильно, когда граждане жалуются, что сначала находились "под воздействием одних, потом других, третьих".

По мнению главы республики, форум "Крымская платформа", который состоялся 23 августа в Киеве, также способствовал процессу "субъективизации". На саммит прибыли делегаты из 46 стран, включая девять президентов. Участники встречи подписали декларацию, в которой они осудили "незаконную аннексию Крыма" и прокомментировали возможность введения в отношении России новых санкций.

Я делаю все, чтоб нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтоб считались с нашим мнением, чтоб мы были субъектом, чтоб мы были вместе, чтоб за нас не решали вопросы. Владимир Зеленский

Европейская витрина

К своему второму главному достижению на посту президента Зеленский отнес развитие инфраструктуры Украины. По его мнению, республика обладает значительным потенциалом для того, чтобы стать "европейской витриной". В речи на праздновании Дня Независимости Украины лидер страны подчеркнул, что ее жителей ждет "большое будущее".

Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди. Владимир Зеленский

Сильная армия

Еще одним достижением украинский лидер считает высокий уровень подготовки и оснащенности армии.

У нас сегодня одна из самых сильных армий в Европе. — заявил он.

В рамках принятой стратегии кибербезопасности Зеленский поручил создать в стране кибервойска для "сдерживания вооруженной агрессии в киберпространстве и предоставления отпора агрессору".

В рамках телепрограммы Зеленский также поделился, почему не сдержал слез на военном параде в Киеве, посвященном 30-летию независимости республики. По словам президента страны, его подвела эмоциональность.

Все плакали, все живые люди, – объяснил он.

Пост президента Украины Зеленский занимает с 20 мая 2019 года. Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", жители страны оценили второй год президентства политика хуже, чем первый. Только четыре процента опрошенных, как и в прошлом году, назвали его деятельность "отличной". Число тех, кто оценивает работу лидера Украины как хорошую, уменьшилось за год с 27 до 20 процентов. Оценку "удовлетворительно" президентству Зеленского поставили 37 процентов респондентов.