Зеленский заявил, что откажется от поста президента в обмен на мир и членство в НАТО

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов отказаться от поста президента, если это позволит обеспечить прочный мир для его страны под защитой военного альянса НАТО, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, на форуме правительственных чиновников в Киеве, Зеленский заявил:

"Если для достижения мира вам действительно нужно, чтобы я отказался от своего поста, я готов".

Отвечая на вопрос журналиста о том, обменял бы он свою должность на мир, Зеленский сказал: "Я могу обменять ее на НАТО".

Его комментарий, по-видимому, был направлен на недавние предложения президента Трампа о том, что в Украине следует провести выборы, несмотря на то, что украинское законодательство запрещает их проведение во время военного положения.