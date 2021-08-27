Процесс обучения в переполненных школах объяснили в МОН

В затруднительном положении с 1 сентября могут оказаться более 300 переполненных школ, или 5%, из-за дефицита ученических мест и трехсменного обучения, сообщила на брифинге вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент zakon.kz.

Учебный год планируется начать в штатном формате при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических требований. Дошкольные организации вернулись в штатный режим работы. Более 7 тыс. школ страны примут около 3,6 млн обучающихся, в том числе около 380 тыс. первоклассников, - напомнила Каринова.

По ее словам, министерством проведен анализ загруженности школ, проектная мощность и количество учащихся 95% школ позволяют начать обучение в полном штатном режиме, соблюдая все санитарные требования.

Вице-министр уточнила, что в таких школах обучаются 81% школьников, однако школам при необходимости предоставляется возможность проводить часть неосновных предметов в дистанционном формате.

В более затруднительном положении могут оказаться более 300 переполненных школ, или 5%, из-за дефицита ученических мест и трехсменного обучения. В таких школах обучаются 19% учащихся.Здесь будут обучаться с принятием дополнительных мер, по гибкому расписанию, с изучением некоторых предметов дистанционно. Будут организованы смены и подсмены. Основные предметы будут изучаться в штатном формате, - объяснила вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан