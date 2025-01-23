Школьников Павлодара и Аксу перевели на дистанционное обучение
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
23 января школьники первой смены будут обучаться из дома, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы областного управления образования, занятия первой смены учащихся предшкольных, с первого по 11 классы переводятся на дистанционный формат обучения. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.
Аналогичная ситуация и в городе Аксу.
Казахстанские синоптики поделились своим прогнозом на 23 января. Циклон сохранит непогоду. В этот же день школьники и студенты колледжей Астаны также переведены на дистанционку.
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