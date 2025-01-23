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Общество

Школьников Павлодара и Аксу перевели на дистанционное обучение

Школьные учебники, книги, школа, школьные принадлежности, букварь, первоклассники, первый класс , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 06:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
23 января школьники первой смены будут обучаться из дома, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы областного управления образования, занятия первой смены учащихся предшкольных, с первого по 11 классы переводятся на дистанционный формат обучения. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Аналогичная ситуация и в городе Аксу.

Казахстанские синоптики поделились своим прогнозом на 23 января. Циклон сохранит непогоду. В этот же день школьники и студенты колледжей Астаны также переведены на дистанционку.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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