Токаев объявил общенациональный траур

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрывах боеприпасов в Жамбылской области, передает zakon.kz.

В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа, - написал Токаев в Twitter.

26 августа случилось возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.

Около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати.