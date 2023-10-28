29 октября объявлен Днем общенационального траура

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков в результате трагедии на шахте имени Костенко, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования.

Президент подчеркнул, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, число погибших при аварии достигло 25 человек. В шахте остается 21 шахтер.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.



Также глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.