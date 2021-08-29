Лондон угрожает санкциями, если талибы не дадут покинуть Кабул всем желающим

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааба заявил о том, что Великобритания введет санкции против радикального движения "Талибан" (запрещенная в Казахстане террористическая организация), если боевики не позволят после 31 августа покинуть страну всем афганцам, не желающим жить под их властью, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Лондон готов применить финансовые санкции в том случае, если талибы не обеспечат "безопасное передвижение" для тех, кто хочет уехать из Афганистана после 31 августа, когда западные страны завершат операцию по эвакуации из Кабула своих граждан и помогавших им местных жителей.

Рааб также заявил, что Великобритания будет "использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства" и готова в данном вопросе сотрудничать с Россией и Китаем. При этом, как отметил глава британского МИД, Соединенное Королевство оставляет за собой право применить ограничительные меры против талибов как в одностороннем порядке, так и в рамках механизмов ООН.

Великобритания завершила вывоз из Кабула своих подданных и помогавших им афганцев 28 августа. Всего за последние две недели Лондон эвакуировал из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц, включая афганцев, и тысячу военнослужащих королевских Вооруженных сил. Премьер-министр Борис Джонсон в субботу назвал героическими усилия британских войск в ходе операции по эвакуации и поблагодарил за службу всех подданных Королевства, которые несли службу в Афганистане, - отмечается в сообщении.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что власти не смогут вывезти из страны всех, кого хотели бы. По его оценкам, в Афганистане останутся от 800 до 1,1 тыс. афганцев, помогавших британцам, и 100-150 подданных Великобритании. Некоторые из них, по словам Уоллеса, "остаются по собственному желанию".

Как отмечается, работавшие в Афганистане британские дипломаты, включая посла Лори Бристоу, теперь будут работать из Катара. По сведениям издания, в этом ближневосточном государстве будет располагаться дополнительное "временное посольство", которое будет координировать усилия британского правительства в вопросе эвакуации из Афганистана примерно 1 тыс. местных жителей, сотрудничавших с властями Королевства во время 20-летнего пребывания западных сил в стране, но не успевших покинуть ее.

Руководители западных стран ранее подтвердили, что планируют полностью завершить операцию по вывозу своих граждан из Кабула не позднее 31 августа. При этом, как говорилось в совместном заявлении лидеров государств Группы семи, боевики "Талибана", установившего 15 августа контроль над Кабулом, должны предоставить возможность покинуть страну всем афганцам, которые не желают жить под властью талибов, и после 31 августа, гарантировав полноценный прием коммерческих рейсов в столичном аэропорту, - резюмируется в сообщении.