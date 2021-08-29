Президент Кыргызстана определил дату проведения выборов депутатов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о повторных выборах в парламент Киргизии. Они пройдут 28 ноября 2021 года, передает zakon.kz.

Указом президента 28 ноября текущего года определяется днем проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нового созыва, – сообщают vesti.ru.

В октябре 2020 года в Кыргызстане прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовыми нарушениями. В стране начались митинги, которые переросли в столкновения с полицией и беспорядки на улицах. В результате сотни людей пострадали, а один – погиб. Протестующие захватили здание парламента и администрации президента, после чего действующий глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Результаты выборов были отменены, а уже в январе Кыргызстан возглавил Садыр Жапаров.