Названа дата выборов президента в Беларуси
Фото: president.gov.by
В Беларуси сегодня, 23 октября 2024 года, определились с датой президентских выборов, сообщает Zakon.kz.
Решение, как пишет belta.by, принято на заседании Палаты представителей.
"Выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года", – говорится в сообщении в среду.
Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко заявил, что ЦИК готова к началу избирательной кампании.
"В следующем году в году в Беларуси состоится исключительно важное и значимое общественно-политическое событие – выборы президента Республики Беларусь. Именно президентские выборы определяют будущее Беларуси на ближайшие годы и направления ее дальнейшего развития", – сказал председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.
Напомним, предыдущие выборы президента Беларуси прошли 9 августа 2020 года. Победил на них Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года.
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