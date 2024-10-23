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Названа дата выборов президента в Беларуси

Названа дата выборов президента в Беларуси, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:05 Фото: president.gov.by
В Беларуси сегодня, 23 октября 2024 года, определились с датой президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

Решение, как пишет belta.by, принято на заседании Палаты представителей.

"Выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года", – говорится в сообщении в среду.

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко заявил, что ЦИК готова к началу избирательной кампании.

"В следующем году в году в Беларуси состоится исключительно важное и значимое общественно-политическое событие – выборы президента Республики Беларусь. Именно президентские выборы определяют будущее Беларуси на ближайшие годы и направления ее дальнейшего развития", – сказал председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

Напомним, предыдущие выборы президента Беларуси прошли 9 августа 2020 года. Победил на них Александр Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года.

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