Миссисипи изменила направление течения во время урагана "Ида" в США

Река Миссисипи изменила свое направление из-за урагана "Ида", который обрушился на Соединенные Штаты. Вода текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 метра в секунду, передает zakon.kz.

Причиной специалисты называют большой выброс морской воды, в результате чего уровень реки поднялся на 2,1 метра, и это еще не предельная величина. Сильные ветры и смена направления течения грозят затоплениями близлежащих районов, - пишет lenta.ru.

Представитель Геологической службы Скотт Перьен отметил, что в окрестностях города Новый Орлеан Миссисипи текла со скоростью 1,5 километра в час в обратную сторону.

Я помню, что подобное происходило во время урагана "Катрина", но это крайне необычное явление,- добавил он.

Ураган "Ида" уже принес некоторые разрушения, деревья были вырваны с корнем, с домов сорвало крыши, оборвало линии передач. В Луизиане около 450 тысяч человек остались без света, восстановительные работы, по информации оператора электросетей Energy Louisiana, могут продлиться не одну неделю.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс отметил, что ураган может стать одним из самых сильных за последние 150 лет. Скорость ветра внутри шторма достигает 58 метров в секунду, он движется со скоростью около 16 километров в час.