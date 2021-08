На побережье США обрушился ураган "Ида"

На побережье штата Луизиана (США) обрушился ураган четвертой категории "Ида", сообщает zakon.kz.

При этой категории максимальные порывы ветра могут достичь 150 миль в час, передает New York Times.

Ранее в воскресенье Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) информировал, что надвигающийся на США ураган усилился до четвертой категории из пяти, что означает вероятность "катастрофического ущерба".

Метеорологи объясняют, что ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. Районы после удара стихии такой силы могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания. Помимо сильного ветра, "Ида" угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.

По данным сервиса PowerOutage.US, который отслеживает данные о сбоях в электроснабжении в США, в Луизиане без электричества остались более 223 тысяч человек.

Местные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана "Ида" не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек. Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергии.

"Ида" обрушилась на Луизиану спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", приведшего к масштабным разрушениям и гибели более 1,8 тыс. человек. Ураган "Катрина" был слабее "Иды", однако "Ида" меньше и идет по другой траектории.

@NWSNewOrleans I’m sitting in Galliano right now waiting on the arrival of the Eyewall of #HurricaneIda. Estimated max gusts to 85-90 so far. Minor tree damage as of now. pic.twitter.com/JOOEJfIFMx