Расширять лесной массив и строить дорожные кемпинги планируют в ЗКО

Аким области Гали Искалиев в рамках рабочей поездки побывал в Таскалинском районе, передает zakon.kz.

Как рассказал аким района Алдияр Халелов, на протяжении 8 км республиканской трассы Уральск - Саратов планируется высадить зеленые насаждения, такие, как ива и тополь.

Согласно схеме, лесоразведением районный акимат будет заниматься совместно с учеными ЗКАТУ им. Жангир хана. Высадка деревьев начнется уже в октябре текущего года на площади 10-15 га. Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрат Кадешев сообщил, что впоследствии лесной массив будет передан в ведение государственного органа, - рассказали в пресс-службе акимата области.

Также на территории района будет строиться дорожный кемпинг на земельном участке площадью 6,25 га, предназначенный для отдыха жителей и автовладельцев, проезжающих по трассе через район. Здесь также предусмотрена зона зеленых насаждений.

Общая площадь застройки составляет 1,5 тысячи кв. метров. Рядом с АЗС построят платную парковку на 15 грузовиков, СТО и автомойки. Проектно-сметная документация кемпинга проходит экспертизу, планируем начать строительство в следующем году. Проектная стоимость объектов - 575 млн тенге, - пояснил руководитель подрядного ТОО Алтынбек Ташимов.

В районе строятся два инкубатора на 80 тысяч голов птицы производительностью 30 тысяч штук яиц в сутки. Инвесторы посетовали на резкое удорожание стройматериалов, что вызвало затруднения в темпах строительных работ. Аким области посоветовал воспользоваться мерами государственной поддержки предпринимательства в рамках госпрограмм и, не теряя времени, начать стройку фабрики.

В юго-западной части районного центра села Таскала готовятся 66 земельных участков под строительство жилых домов. В настоящее время проводятся инженерно-коммуникационные и дорожные работы.

Мы предлагаем инвесторам построить одноэтажные дома. На данный момент проявили интерес три строительные компании. Далее с ними будем согласовывать архитектуру микрорайона, - сказал руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района Бекболат Губаев.

Приобрести дом жителям района можно через "Отбасы банк". Стоит отметить, что Таскалинский район - один из первых районов области - заключил соглашение с АО "Отбасы банк".

В соответствии с соглашением между акиматом района и банком механизм выкупа 66 домов будет осуществляться на основе банковских программ. Для оформления жилищного кредита у владельца займа должен быть депозит. Процентная ставка по кредиту зависит от срока накоплений вкладчика и условий выбранной программы, - отметила руководитель ЗКОФ АО "Отбасы банк" Аида Ипатова.

Аким области Гали Искалиев в ходе рабочего визита посетил посевную площадь подсолнечника крестьянского хозяйства "Темиржан", побывал на недавно благоустроенном роднике, протекающем в селе Актау, а также побеседовал с аксакалами, выслушал их мнения и предложения по развитию сел района.

Камила Талгат