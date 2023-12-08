Скарлатина в ЗКО: новых случаев заболевания опасной инфекцией среди детей не выявлено

Главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев сообщил, что на сегодня под контроль санэпидемиологов в Таскалинском районе ЗКО взяты все воспитанники детского сада "Балдаурен", персонал и контактные лица в семьях детей. У всех на анализ взяты мазки зева.

Главный санврач региона пояснил, что течение заболевания у детей осложнено пневмонией – 6 декабря 2023 года одна из заболевших девочек умерла, мальчик из ее группы находится в реанимации. Возбудителем инфекции в детсаду является стрептококк пиогенный – самая опасная бактерия из числа тех, которые вызывают у детей скарлатину.

Сегодня, 8 декабря 2023 года, на брифинге в управлении здравоохранения ЗКО руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухамгали Арыспаев рассказал, что первое экстренное извещение о скарлатине в департамент санэпидконтроля поступило утром, 4 декабря, в 10.30 часов – заболел 4-летний воспитанник детского сада "Балдырган" в райцентре Таскала. В течение этого же дня поступил сигнал об еще 5 заболевших детях с тем же диагнозом – скарлатина.

Санэпидемиолог отметил, что скарлатина – это бактериальная инфекция. Разновидностей ее очень много. Самый опасный из ее возбудителей – стрептококк пиогенный.

"Ситуация по скарлатине в области в целом не стабильная. За 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 708 случаев заболевания среди населения. Из них у детей в возрасте до 14 лет выявлено 653 случая заболевания скарлатиной", – пояснил Мухамгали Арыспаев.

Он отметил, что в Таскалинском районе выявлен первый случай массового заражения – это пятеро детей из старшей группы и ребенок из младшей группы – сестренка заболевшего мальчика.

Арыспаев отметил, что с момента получения экстренного извещения эпидемиологи выехали в Таскалинский район. Они открыли внеплановую проверку в очаге заболевания – детском саду и сразу начали противоэпидемиологические мероприятия – закрыли на карантин детский сад на 7 дней.

Всего в детском саду – около 40 воспитанников. Сейчас все незаболевшие дети – 34 ребенка и их круг контактных лиц взяты под меднаблюдение. У всех них взяты на лабораторный анализ мазки из зева и с миндалин.

На сегодня бактериологическая лаборатория Центра экспертизы проводит бактериоскопию. Буквально через 3-4 дня будут известны результаты исследований – есть ли еще заболевшие.

Журналисты поинтересовались у санврача региона о том, какие работы ведутся и кто стал источником массового заражения детей в садике.

Мухамгали Арыспаев отметил, что на месте проводятся эпидосмотр, а также устанвливают все причины заражения. Он также объяснил, что специфической профилактики против скарлатины нет, вакцины от этого заболевания нет. Основная неспецифическая профилактика – это соблюдение личной гигиены и укрепление иммунитета детей..

Руководитель областного управления здравоохранения Ерлан Токсанов сообщил, что с начала 2023 года в областной инфекционной больнице от скарлатины пролечились 347 пациентов. Из них 21 – это взрослые, остальные – дети.

"Возбудителем скарлатины является невирусный стрептококк группы А. Заболевание проявляется гиперемированным алым зевом, у заболевшего по телу начинается ярко-красная сыпь. Скарлатиной люди заболевают, когда снижается резистентность, то есть устойчивость иммунитета", – сообщил Токсанов.

Глава управления здравоохранения по ЗКО отдельно остановился на случае смерти четырехлетней девочки от скарлатины. По его словам, малышка 2019 года рождения заболела после контакта в детском саду с больным ребенком, который переболел скарлатиной в легкой форме.

По словам Токсанова, дети в саду "Балдырган" начали заболевать скарлатиной с 3 декабря 2023 года.

К врачу мама скончавшейся обратились 4 декабря, когда состояние ребенка оценивалось как средней степени тяжести.

Врач районной больницы расписал лечение для ребенка. Но уже 5 декабря девочка поступила в Таскалинскую районную больницу – в 10 часов вечера, с выраженной одышкой, температурой 38,9 градусов, с сыпью и повышенным сердцебиением. У нее врачи диагностировали скарлатину, осложненную пневмонией.

В течение 5 часов состояние девочки стремительно ухудшалось, и в 3 часа ночи 6 декабря у девочки остановилось сердце.

"За год это – единственный случай летального исхода пациента со скарлатиной. Если не запускать это заболевание, правильно лечить, то пациент выздоравливает. Большое значение имеют индивидуальные особенности организма ребенка – дети со слабым иммунитетом переносят скарлатину тяжелее. Сейчас специалисты взяли материалы на гистологическое исследование, они будут их исследовать, чтобы понять, какой иммунитет был у девочки. Результаты гистологии будут готовы в течение 7-14 дней. Тогда мы окончательно сможем поставить диагноз: из-за чего умер ребенок", – высказался Ерлан Токсанов.

На сегодня, как сообщил руководитель управления здравоохранения ЗКО, 5 детей из Таскалы находятся в инфекционных отделениях с диагнозом "Скарлатина": двое из них – в районной больнице, трое – в областной инфекционной больнице.

Состояние четверых детей врачи оценивают как средней степени тяжести. Один мальчик находится в реанимации.

Ерлан Токсанов пояснил, что состояние ребенка из реанимационного отделения сейчас улучшается. У него – скарлатина, осложненная пневмонией.

Глава облздрава отметил, что дефицит врачебных специалистов в Таскалинском районе есть. Он есть и в целом по ЗКО. Но в целом укомплектованность медицинскими кадрами в районе неплохая. Врачей для обслуживания населения достаточно.

Также в районах ЗКО есть дефицит автомобилей "Скорой помощи". Для районных станций "Скорой помощи" закуплено в 2023 году 83 автомобиля.

В Таскале районная больница получила несколько карет "Скорой помощи". Но автопарк районной больницы еще нуждается в обновлении.

Ерлан Токсанов заверил, что в данной ситуации болезнь пациентов не имела никакой зависимости от наличия/отсутствия машин "скорой помощи". Все заболевшие дети своевременно были доставлены в больницу по факту обращения за медицинской помощью.