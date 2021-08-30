Беляев прокомментировал разговоры о романе с Муравьевой

Российский актер театра и кино Юрий Беляев прокомментировал разговоры о том, что между ним и актрисой Ириной Муравьевой на съемочной площадке могло возникнуть что-то большее, чем профессиональная симпатия, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.ru.

В фильме "Эта женщина в окне" он сыграл циркача Валериана, а она – влюбленную в него провинциалку.

Я не знал, что нас как-то зрители пытались соединить. Ничего этого не было и не могло быть. У Иры была крепкая семья, – комментирует Беляев слухи о служебном романе с Муравьевой.

В беседе с Борисом Корчевниковым актер также признался, что роль обаятельного силового жонглера была написана не для него, а для Валентина Гафта, но тот в итоге отказался сниматься. По воспоминаниям Беляева, съемки в мелодраме "Эта женщина в окне" стали истинным наслаждением, потому что ему посчастливилось работать не только с Ириной Муравьевой, но также с Еленой Яковлевой и Екатериной Васильевой.

Я чувствовал себя человеком, находящимся в этой клумбе и дышащим вот этим нектаром их дарований и талантов. У меня было наслаждения столько, сколько я вместить за всю свою жизнь не могу! – признается актер.

Добавим, что кинокартину "Эта женщина в окне" снял муж Ирины Муравьевой, режиссер Леонид Эйдлин, в браке с которым актриса прожила более 40 лет.