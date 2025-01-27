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Культура и шоу-бизнес

55-летняя Дженнифер Лопес ошеломила публику в прозрачном платье-паутине

55-летняя Дженнифер Лопес ошеломила публику в прозрачном платье-паутине, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 13:14 Фото: Instagram/jlo
Накануне состоялась премьера фильма "Поцелуй женщины-паука". Американская актриса Дженнифер Лопес в экранизации бродвейского мюзикла 1993 года сыграла главную роль. Ей достался персонаж женщины-паука, сообщает Zakon.kz.

Модельер традиционно поделилась снимками с торжественного мероприятия на своей странице в Instagram. Певица предстала перед публикой в обегающем прозрачном платье, отделанном ювелирными украшениями в форме паутины.

Примечательно, что на красную дорожку Лопес вышла одна.

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Ее экс-супруг Бен Аффлек, являющийся одним из продюсеров фильма, на премьеру не приехал.

Образ модельера собрал восторженные отзывы армии фанатов.

Многие не верят, что Лопес больше 50 лет.

  • Икона стиля.
  • Великолепно.
  • Наша женщина-паук.
  • Самая красивая женщина в мире, – фанаты оставляют отзывы, добавляя множественные смайлики.

Лопес также заранее разместила пару кадров со съемочной площадки, заинтриговав подписчиков.

Главная роль в этом мюзикле досталась еще одному актеру Диего Луна. По сюжету заключенный начинает придумывать другую реальность. В ней существует женщина по имени Аврора и она – актриса. В его фантазиях она предстает женщиной-пауком, убивающим своих жертв поцелуем. Позже в камере появляется еще один заключенный, который также оказывает влияние на историю.

Ранее российская эстрадная певица Анжелика Варум исполнила песню Аллы Пугачёвой под названием "Речной трамвайчик". Это произошло на одном из концертов именитого композитора Игоря Крутого. Однако аудитория наотрез отказалась принимать ее версию.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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