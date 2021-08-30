Ученые нашли способ снизить риск инсульта

30 августа 2021, 22:57
Фото: pixabay

Скрининговое исследование на фибрилляцию предсердий может снизить риск инсульта, сильного кровотечения и смерти, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Ученые из Швеции сообщили, что фибрилляция предсердий связана с пятикратным увеличением риска ишемического инсульта. Исследователи из Каролинского института решили выяснить, насколько полезным будет скрининг на эту разновидность аритмии. Ученые проанализировали данные 28 тысячи шведов и шведок в возрасте 75-76 лет. Половину из них - 13 979 человек - пригласили на скрининговое обследование, оставшиеся составили контрольную группу.

Участвовать согласились 7165 человек - более половины из приглашенных. Они заполнили опросник по здоровью и прошли электрокардиографию (ЭКГ). Участников также попросили взять аппарат ЭКГ на дом и дважды в день регистрировать свой сердечный ритм в течение двух недель. Если он был нерегулярен дважды, то участников направляли к кардиологу, который начинал терапию. Способом лечения был прием оральных антикоагулянтов.

Здоровье всех 28 тысяч участников отслеживали в среднем на протяжении семи лет. У участников, прошедших скрининговое обследование, фибрилляцию предсердий выявляли чаще. 31,9 процента человек из этой группы испытали инсульт, сильное кровотечение или умерли. В контрольной группе этот показатель составил 33 процента. Ученые подчеркивают, что такая небольшая разница может объясняться тем, что не все из приглашенных согласились на скрининг.


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