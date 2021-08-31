В Австрии начался судебный процесс над обвиняемым в допинге лыжником из Казахстана

В Австрии начался судебный процесс над Андрусом Веэрпалу и лыжником из Казахстана Алексеем Полтораниным, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Как пишет Delfi, первое заседание было назначено на 10 часов утра понедельника, 30 августа, но продлилось всего 15 минут, поскольку ни Веэрпалу, ни Полторанин в суд не явились.

На заседании присутствовали прокурор и адвокат лыжников, а также присяжные переводчики с эстонского и русского языков, назначенные судом для обвиняемых. Однако заседание продлилось всего 15 минут из-за отсутствия обвиняемых. При этом сами представители Веэрпалу и Полторанина не знали, явятся ли их подопечные в суд или нет.

Заседание по делу Андреаса Веэрпалу (сына Андруса) должно состояться 15 октября.

Прошло 914 дней с момента допингового скандала и арестов, разразившихся на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде, но только в понедельник Андрус Веерпалу и казахстанец Алексей Полторанин, который тренировался под руководством эстонского олимпийского чемпиона, предстанут перед судом графства Инсбрук по обвинению в: пособничестве спортивному мошенничеству.

Двукратный олимпийский чемпион Веэрпалу обвиняется в том, что он позволил спортсмену и его врачу в комнате отеля Excelsior во время чемпионата мира употреблять допинг, тем самым способствуя мошенничеству, в результате чего спонсорам нанесен ущерб более чем на 5000 евро.





