У алматинцев появится возможность пройти расширенное исследование в Совминке

Одна из крупнейших и старейших медицинских организаций страны – АО "Центральная клиническая больница" (Совминка) – заключила первый в своей практике партнерский договор о совместной деятельности на установку компьютерного томографа с компанией АО "Ordamed", передает zakon.kz.

Все КТ-исследования будут производиться сотрудниками Отделения лучевой диагностики Больницы.

Оказание более доступных инструментальных исследований, в том числе, на таком высокотехнологичном оборудовании, как компьютерный томограф, позволит охватить более широкие массы населения, что имеет огромное значение для пациентов, особенно сейчас, в период пандемии, позволит выявлять заболевания на ранних стадиях, – прокомментировал Президент АО "Центральной клинической больницы" Рустам Албаев.

Уникальность проекта заключается еще и в том, что это расширенная комплектация компьютерного томографа на 64 среза, в котором изначально "вшито" множество дополнительных опций, которые, обеспечивая высокое качество визуализации, позволят провести более широкое исследование граждан с самыми разными заболеваниями: анализ сосудов, наблюдение за легочными узлами, анализ функций легких, анализ и перфузия опухоли, перфузия печени и мозга, ангиография, стоматологический анализ, анализ плотности костей и многое другое.

Сотрудники больницы пройдут обучающий курс по работе с самой программой и с встроенным искусственным интеллектом, который для них проведет приглашенный представитель компании из Южной Кореи. Далее, специалисты Центральной клинической больницы пройдут дополнительный инструктаж от квалифицированных инженеров компании Ordamed.

Для Ordamed, равно как и для "Центральной клинической больницы", данный проект является первым опытом совместной деятельности, но мы рады, что сможем помочь многим нуждающимся пациентам пройти исследование на одном из самых модифицированных компьютерных томографах в стране, учитывая высокую востребованность в данный период, – делится председатель правления АО "Ordamed" Александр Хан.

Центральная клиническая больница Совминка – одна из лучших клиник страны, располагающая "прорывными" лечебно-диагностическими технологиями, оказывающая широкий спектр медицинских услуг, соответствующих международным стандартам. Именно здесь реализуется большинство новшеств отечественного и зарубежного здравоохранения, внедряются самые передовые методы диагностики и лечения многих видов заболеваний.