У казахстанских тиктокеров появилась возможность пройти по красной дорожке Каннского фестиваля

У казахстанских видеомейкеров появилась уникальная возможность принять участие в Каннском фестивале, сообщает Zakon.kz.

TikTok при поддержке Министерства культуры и информации РК приглашает жителей Казахстана принять участие в конкурсе лучших коротких фильмов о стране, а также в глобальном проекте #TikTokShortFilm. Об этом сообщила министр Аида Балаева на своей странице в Facebook.

"TikTok проводит #TikTokShortFilm уже третий год подряд. Конкурс предоставляет авторам 55 стран уникальную возможность поделиться своим творчеством более чем с миллиардом человек по всему миру", – написала министр культуры и информации.

Что нужно сделать?

Чтобы претендовать на участие в конкурсе, нужно до 15 марта 2024 года опубликовать оригинальный вертикальный видеоролик длительностью более минуты, соответствующий условиям конкурса.

Победителей в трех номинациях – "Главный приз", "Лучший сценарий", "Лучшая режиссерская работа" – определит авторитетное жюри. Они будут приглашены на церемонию награждения #TikTokShortFilm, которая пройдет на 77-м Каннском кинофестивале во Франции.

"Победитель в номинации "Главный приз" получит приз в размере 10 000 евро, авторы лучших работ в двух других номинациях – по 5000 евро на реализацию своих будущих творческих работ. Авторы из Казахстана могут также принять участие в местном конкурсе коротких видеофильмов, который будет проходит в те же даты", – сообщила Балаева.

Будут приниматься работы в двух номинациях – "Лучший короткий фильм в Казахстане" и "Лучший короткий фильм на казахском языке". Победителей конкурса ожидает участие в Каннском кинофестивале.

Отметим, за последний год под хэштегом #TikTokShortFilm было создано более двух миллионов видеороликов.

Международный Каннский кинофестиваль считается самым престижным кинофестивалем в мире. Впервые он проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября в курортном городе Канны на французском Лазурном берегу. С 1951 года фестиваль проводится в весеннее время года. 76-й Каннский кинофестиваль прошел с 16 по 27 мая 2023 года.