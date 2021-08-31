Мурат Бектанов назначен министром обороны

31 августа 2021, 15:00
Фото: МО РК

Мурат Бектанов назначен министром обороны, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Бектанов Мурат Карибаевич освобожден от должности первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан и назначен министром обороны Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.

Мурат Бектанов родился 18 сентября 1965 года в Северо-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

·Киевское высшее общевойсковое командное училище (1988);

·Военная академия Вооруженных сил Республики Казахстан (1998-2000);

·Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской федерации (2005-2007).

Трудовой стаж:

·Командир мотострелкового взвода (1989-1990);

·Командир десантно-штурмового взвода (1990);

·Начальник разведки десантно-штурмового батальона (1990-1993);

·Командир взвода, роты курсантов Алма-Атинского высшего общевойского командного училища (1993-1997);

·Начальник штаба-заместитель командира МСБ (1997-1998);

·Офицер департамента боевой подготовки Министерства обороны Республики Казахстан (1998);

·Начальник группы, старший офицер департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан (2000-2001);

·Начальник управления, начальник оперативного управления, начальник департамента боевой службы и подготовки войск Республиканской гвардии (2001-2005);

·Заместитель начальника департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2007-2010);

·Начальник департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2010-2013);

·Командующий войсками регионального командования «Восток» Республики Казахстан (07.2013-06.2016);

·Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (09.2016-04.2019);

·Первый заместитель Министра обороны Республики Казахстан - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (с 05.04.2019).

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