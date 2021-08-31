Зараженный сибирской район в СКО поделили на зоны

Акимат Северо-Казахстанской области подготовил проект постановления "О делении территории Акжарского района Северо-Казахстанской области на зоны", сообщает zakon.kz.

Согласно документу, территория Акжарского района поделена на следующие зоны:

неблагополучная зона в радиусе 6 километров от границ эпизоотического очага, включающая в себя территорию эпизоотического очага и одного отгонного пастбища, принадлежащего товариществу с ограниченной ответственностью "Ак-Ниет-Агро и К"; буферная зона в радиусе 3-х километров от границ неблагополучной зоны; зона наблюдения в радиусе 3-х километров от границ буферной зоны, включающая в себя село Горьковское Новосельского сельского округа Акжарского района и одного отгонного пастбища, принадлежащего товариществу с ограниченной ответственностью "Ак-Ниет-Агро и К"; благополучная зона за пределами границ зоны наблюдения, включающая в себя село Восход Восходского сельского округа, село Уялы Уялинского сельского округа, село Майское Майского сельского округа Акжарского района.

Как следует из пояснительной записки, на территории отгонного пастбища, принадлежащего ТОО "Ак-Ниет-Агро и К" в Новосельском сельском округе Акжарского района зарегистрирована сибирская язва среди крупного рогатого скота.

Решением акима в эпизоотическом очаге установлен карантин. По состоянию на 26 августа положительный результат получен по двум животным. Общее количество скота в очаге составляет 677 голов.

Как отмечается, очаг инфекции расположен на значительном отдалении от населенных пунктов и других эпизоотических единиц содержания животных. Обособленность отгонного пастбища, а также, низкий уровень заболеваемости, позволяет контролировать ситуацию распространения болезни, при условии своевременности и полноты проведения специальных ветеринарных мероприятий.

Невысокая плотность населенных пунктов сельского округа обеспечивает малозначительные эпизоотические и межхозяйственные связи между ними, что снижает масштабы широкого распространения сибирской язвы, - отмечают в акимате.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 сентября.