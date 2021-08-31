Зараженный сибирской район в СКО поделили на зоны

Акимат Северо-Казахстанской области подготовил проект постановления "О делении территории Акжарского района Северо-Казахстанской области на зоны", сообщает zakon.kz.
Согласно документу, территория Акжарского района поделена на следующие зоны:
Как следует из пояснительной записки, на территории отгонного пастбища, принадлежащего ТОО "Ак-Ниет-Агро и К" в Новосельском сельском округе Акжарского района зарегистрирована сибирская язва среди крупного рогатого скота.
Решением акима в эпизоотическом очаге установлен карантин. По состоянию на 26 августа положительный результат получен по двум животным. Общее количество скота в очаге составляет 677 голов.
Как отмечается, очаг инфекции расположен на значительном отдалении от населенных пунктов и других эпизоотических единиц содержания животных. Обособленность отгонного пастбища, а также, низкий уровень заболеваемости, позволяет контролировать ситуацию распространения болезни, при условии своевременности и полноты проведения специальных ветеринарных мероприятий.
Невысокая плотность населенных пунктов сельского округа обеспечивает малозначительные эпизоотические и межхозяйственные связи между ними, что снижает масштабы широкого распространения сибирской язвы, - отмечают в акимате.
Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 сентября.
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