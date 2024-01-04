Казахстанец продавал мясо, зараженное сибирской язвой

Казахстанского предпринимателя оштрафовали за реализацию зараженной сибирской язвой мясной продукции, сообщает Zakon.kz.

Таласский районный суд рассмотрел административное дело по части 2 статьи 425 КоАП ("Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов") в отношении индивидуального предпринимателя.



Суд установил, что в августе 2023 года предприниматель, занимающийся реализацией мясной продукции, реализовал мясо, зараженное сибирской язвой, тем самым нарушил требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, что повлекло причинение вреда здоровью человека.

В суде подсудимый свою вину полностью признал.

"Предпринимателя признали виновным, и в отношении его применили административный штраф – более миллиона тенге", – говорится в сообщении пресс-службы Таласского районного суда.

Постановление в законную силу не вступило.

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