Два региона Казахстана вышли из "красной" зоны

1 сентября 2021, 10:22
Фото: zakon.kz

Восточно-Казахстанская и Жамбылская области перешли в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 сентября.

Ситуация выглядит следующим образом:

- в "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

- в "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская области.

- в "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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