ЧС объявили в Байзакском районе после взрыва боеприпасов

Решением акима Жамбылской области от 28 августа 2021 года в Байзакском районе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба, сообщает zakon.kz.

Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области, - говорится в документе.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера назначен заместитель акима области Т. Мамаев.

Решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Причина возгорания пока не установлена. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы.

Быстро пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и несколько взрывов инженерных боеприпасов.

В результате 15 человек погибли.