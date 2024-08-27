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В Илийском районе Алматинской области хотят объявить ЧС

В Илийском районе Алматинской области хотят объявить ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 14:08 Фото: Zakon.kz
Акимат Илийского района Алматинской области подготовил решение "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", сообщает Zakon.kz.

"В связи с прорывом канализационных и водопроводных труб из-за подъема грунтовых вод под зданием 1, расположенным по улице З. Батталханова Илийский район, сельского округа Отеген батыр, села Отеген батыр, объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба", — говорится в документе, размещенном на сайте "Открытые НПА".

Как пояснили корреспонденту Zakon.kz в акимате Илийского района, в поселке ежегодно из-за подъема грунтовых вод происходит затопление зданий и подвалов, из-за чего проседают фундаменты.

В данный момент произошло подтопление здания КНБ, об этом стало известно еще 13 августа от ДЧС, но пока никаких работ здесь не ведется.

В Илийском районе Алматинской области хотят объявить ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 14:08

Фото: Zakon.kz

"Мы проехали, посмотрели, там все полностью залило, может повредить фундамент. Пока никаких работ не проводится. Мы собираем документы, подтверждения. Ничего не можем сделать, пока ДЧС не даст нам свое заключение. Главный специалист юридического отдела аппарата акима Илийского района Марат Ахментаев

По словам представителя акимата, все нужные документы уже собрали и поэтому 27 августа вывесили решение акима об объявлении ЧС на сайт "Открытые НПА".

"Завтра до обеда оно будет рассмотрено. Затем после обсуждения решения мы отправим пакет документов в ДЧС и сможем объявить режим ЧС", — резюмировал главный специалист.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для обсуждения до 28 августа.

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